وزارة الخارجية تتابع تعرض أردني لإطلاق نار بولاية إنديانا الأميركية

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز، اليوم الاثنين، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات تتابع حادثة تعرض مواطن أردني لإطلاق نار في ولاية إنديانا الأميركية.

وأشار الفايز في بيان صحفي، إلى أن المواطن الذي يبلغ من العمر 24 عاماً أصيب بعدة طلقات نارية أدخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن وضعه العام مستقر.

وقال إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع ذويه للاطمئنان على صحته، وتقديم كافة المساعدات الممكنة، كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.