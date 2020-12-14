في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 05:13
بحضور مطبّع اماراتي .. لافروف: التطبيع بين اسرائيل ودول عربية لا يجب أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني/ فيديو

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