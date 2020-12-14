القائمة الكاملة باسماء القضاة الشرعيين المشمولين بالترفيع

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين، بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (33/120/2020) الصادر في 30 تشرين الثاني، والمتضمن ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين إلى مختلف الدرجات، اعتبارا من 31 كانون الأول الجاري.
وفيما يلي الاسماء :
_ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سميح سليمان علي الزعبي المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
2_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
3_ترفيع فضيلة الشيخ نواف عبدالسلام حماد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
4_ترفيع فضيلة الشيخ محمد وجيه مصطفى حسن غرايبه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
5_ترفيع فضيلة الشيخ فريوان حامد علي الخوالده القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
6_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور جمال كاسب مفلح الرحامنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
7_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابوالهيجاء القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
8_ترفيع فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
9_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
10_ ترفيع فضيلة الشيخ طارق عبدالنبي محمد الدقامسه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
11_ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
12_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور منصور عبدالله فياض الطوالبه مدير معهد القضاء الشرعي الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
13_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور اشرف يحيى رشيد العمري مدير المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
14_ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
15_ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
16_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور حسين علي صالح العمري القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
17_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور مفلح محمد مفلح القضاة القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
18_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور محمد “محمدامين” فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
19_ترفيع فضيلة الشيخ مامون محمد عمر ابوسيف القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
20_ترفيع فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
21_ترفيع فضيلة الشيخ سليمان صالح سليمان العسوفي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
22_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
23_ترفيع فضيلة الشيخ بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
24_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
25_ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
26_ترفيع فضيلة الشيخ “محمدامين” عواد حسين الزعبي القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
27_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور نايل عطاالله ارشيد الدعسان القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
28_ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
29_ترفيع فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
30_ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
31_ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
32_ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مرب…