الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا الى الاراضي الاردنية

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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