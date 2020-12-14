الامن العام: نحقق في حادثة الاعتداء على صخرة ذيبان

عمان 14 كانون الأول (بترا) – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة مادبا بقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم اجزاء من صخرة ذيبان التي تُعد مقصداً سياحياً في المنطقة .
واضاف انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الحادثة وبالتنسيق مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابساتها والقاء القبض على الاشخاص المخربين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
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