اطلاق منصة إلكترونية لمن يرغب بتلقي لقاح كورونا في الأردن

كشف رئيس قسم التطعيم والأمصال في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل، الاثنين، عن اطلاق منصة إلكترونية جديدة الأسبوع المقبل لمن يرغب بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأكد أبو سل أن الوزارة تعكف على دراسة منح مطعوم كورونا لمن بلغ 60 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.

وأوضح، أن الوزارة ستوزع تلك الفئة على عدة مراحل وفق عدد الأمراض المزمنة التي يعانيها الشخص (أربع أمراض، ثلاث أمراض، مرضان، ومرض واحد)، مقدرا عددهم بحوالي 900 ألف شخص.

وبيّن أبو سل، أن دفعة اللقاح الأولى المكونة من 200 ألف جرعة، ستصل الأردن في بداية العام الجديد، لافتا إلى أن باقي الدفعات ستأتي على شكل كميات متلاحقة وفق الشركة المزودة.

وشدد على أن كل شركة تقوم بإعداد الفئات المسوحة والممنوعة من تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن شركة فايزر تمنع السيدات الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة من تلقيه.