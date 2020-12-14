أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط .. انفجار سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة وقع نتيجة إصابتها “من مصدر خارجي”

أعلنت السلطات السعودية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أن انفجارا ضرب سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة على البحر الأحمر، ما أدى إلى أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط في المدينة السعودية.

وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع الأحد ، دون الخوض في التفاصيل.

وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية، وفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها أن الانفجار بناقلة النفط البريطانية وقع نتيجة إصابتها “من مصدر خارجي”، ولم يسفر عن إصابات بين أفراد طاقمها المؤلف من 22 بحارا.

ولم تصرح السعودية بمزيد من التفاصيل عن الانفجار الذي أصاب ميناء ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط.

ويأتي حادث السفينة البريطانية بعد انفجار لغم بحري الشهر الماضي تسبب في إتلاف ناقلة نفط قبالة سواحل السعودية، ألقت السلطات باللوم فيه على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انفجر لغم آخر في البحر الأحمر، قبالة ساحل السعودية، قرب اليمن، ودمر ناقلة النفط “إم تي اغراري”، التي كانت ترفع علم مالطا، وتديرها اليونان قرب مدينة الشقيق.

وذكر بيان من الشركة المشغلة للسفينة آنذاك أن “السفينة هوجمت من مصدر غير معروف. ضربت أغراري على بعد متر واحد فوق سطح البحر وتم اختراقها، وتأكد أن الطاقم آمن ولم تقع أي إصابات”.

وأشارت الشركة إلى أن “الانفجار وقع في محيط الميناء وتسبب في خرق بدن السفينة” التي كانت تحمل شحنة من روتردام في هولندا، ونقلتها إلى محطة الشقيق لتوليد الطاقة بالبخار.