وزارة العمل تقرر إعادة فتح باب استقدام العاملات من غانا

أعلن وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، عن إعادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من دولة غانا، بهدف توسيع الخيارات أمام المواطنين فيما يتعلق بالعاملين في المنازل من جنسيات متعددة.

وبين الوزير أن إعادة فتح باب الاستقدام من دولة غانا جاء تلبية لمطالب المواطنين، نظراً لارتياحهم في التعامل مع العاملين في المنازل من الجنسية الغانية التي تربط بلادهم مع الأردن بعلاقات صداقة وطيدة.

وأكد القطامين أن آلية الاستقدام ستكون بحسب الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي متضمنة جميع الشروط والإجراءات الصحية المطلوبة، خصوصاً إجراء فحوصات فيروس كورونا، داعيا من يرغب بمعرفة التكلفة المالية لاستقدام العاملين في المنازل من مختلف الجنسيات إلى مراجعة الوزارة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة