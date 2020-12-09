ضبط صاحب اسبقيات جرمية اعتدى على حدث “فتى عمان” بأداة حادة بمنطقة مرج الحمام لخلاف مالي مع والده

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ بعد منتصف الليل باسعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر للمستشفى اثر تعرضه لاعتداء بواسطة اداة حادة في منطقة الراس من قبل احد الاشخاص اثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام .

واضاف الناطق الاعلامي ان الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة، فيما بينت التحقيقات الاولية ان الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وانه بعد عدم العثور على والده اقدم على ضربه بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس .

وتابع الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ شكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني الذي تم تحديد هويته وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات .

واكد الناطق الاعلامي انه وبوقت قياسي تمكنت فرق التحقيق المشتركة من تحديد مكان اختباء الجاني داخل احدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها والقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء ينال عقابه الرادع .

وشدد الناطق انه لن يفلت احد من العقاب كل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين وسيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره .

وكان ناشطون على الفضاء الإلكتروني قد ذكروا أن الحدث “بهاء” البالغ من العمر 15 عاما، تلقى ضربات باستخدام أداة حادة (بلطة) على منطقة الرأس والوجه والبطن واليدين.

وقال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الذين على ما يبدو ممن يقطنون بجانب منزل ذوي الفتى، إن الاعتداء عليه تم من قبل شخص، قرر الانتقام من والد بهاء، فيما أكد آخرون أن بهاء يتواجد الآن في مستشفى البشير.

قصة الفتى بهاء أعادت إلى أذهان الأردنيين قضية الفتى صالح، وما آلت إليه الأمور في الأردن بعدها من حملات أمنية مكثفة على أصحاب السوابق والمطلوبين وفارضي الإتاوات، الأمر الذي دفع أردنيون إلى المطالبة بمزيد من التشديد حفاظا على أمن وسلامة المجتمع من تلك الفئة المنحرفة.