“المجاهد الاخواني” اردوغان يستغيث باسرائيل لمغازلة ادارة بايدن

افاد موقع “المونيتور” ان تركيا عينت سفيرا جديدا لها في اسرائيل في اشارة الى الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين انقرة واسرائيل وتجميع نقاط أمام الادارة الامريكية الجديدة.

وقال الموقع ان السفير الجديد هو اوفوك اولوتاس (40 عاما)، رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية ، وان تعيينه سياسي، ودرس اولوتاس العبرية وعلوم الشرق الاوسط في الجامعة العبرية في مدينة القدس.

كما عمل رئيسا لمؤسسة SETA، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة، وكتب عددا من الاوراق البحثية عن السياسة في الشرق الاوسط والتاريخ اليهودي. كما انه يعتبر خبيرا في الشؤون الايرانية. وقال الموقع ان مصادر مقربه من اولوتاس وصفته بانه ملفت- “مصقول جدا”، “ذكي جدا” و”مؤيد جدا للفلسطينيين”.

ولا يتواجد اي سفير لكلا الدولتين في كلا البلدين منذ ايار/مايو 2018 بعد الازمة السياسية حول نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

وتسعى تركيا للخروج من عزلتها التي تتزايد مع اقتراب تطبيق العقوبات الاقتصادية الامريكية والاوروبية بسبب مواقفها الاخيرة، والتي تزايدت مع الازمة التي خاضتها في شرقي البحر المتوسط، ومن الطرق التي تسعى من خلالها انقرة للخروج من هذا الوضع هو تحسين سياستها وعلاقتها مع اسرائيل، في محاولة للتقرب من الادارة الامريكية الحالية. حيث تحدثت تقارير ان رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان قام باجراء محادثات سرية مع مسؤولين اسرائيليين بهدف اعادة العلاقات الى مستوى السفراء .