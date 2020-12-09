“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 160 حالة و44 وفاة و3088 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 250,219

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و3088 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3206 حالات، والإصابات إلى 250219 حالة.

وقد توزّعت الإصابات على 1071 حالة في محافظة إربد، منها 233 حالة في الرمثا، و898 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و216 حالة في محافظة البلقاء، و172 حالة في محافظة عجلون، و135 حالة في محافظة المفرق، و132 حالة في محافظة الكرك، و126 حالة في محافظة الزرقاء، و94 حالة في محافظة جرش، و90 حالة في محافظة مأدبا، و64 حالة في محافظة الطفيلة، و53 حالة في محافظة العقبة، و37 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 44955 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 163 حالة، فيما غادرت 160 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1378 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1156 حالة، وبنسبة إشغال بلغت 27 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 392 حالة وبنسبة إشغال بلغت 44 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 204 أجهزة وبنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5 آلاف حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 202058 حالة.

وأضاف أن 23420 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2755299 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 19ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).