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جرينتش+2 09:41
بعد تدمير أنفاقها… جيش الاحتلال التركي يستكمل انسحابه من نقطة الراشدين التي تحاصرها القوات السورية غرب حلب

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