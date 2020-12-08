السفير الروسي: إسرائيل هي من تزعزع استقرار الشرق الأوسط وليس ايران

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تزعزع استقرار الشرق الأوسط أكثر من إيران، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقال فيكتوروف في السفارة الروسية في تل أبيب: “المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية، بل هو نقص في التفاهم بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في النزاع الإسرائيلي-العربي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند سؤاله حول ما إذا كان نطاق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يزعزع استقرار المنطقة أكثر مما تفعله إيران من خلال جماعاتها المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، رفض فيكتوروف فكرة تمويل إيران “للجماعة الإرهابية الشيعية”، وقال: إن “إسرائيل تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم إسرائيل”، في إشارة إلى الهجمات التي نسبت لإسرائيل لمعاقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله في سوريا.

وقال فيكتوروف إنه رأى الأنفاق الممتدة من لبنان إلى إسرائيل، والتي استخدمها عناصر حزب الله لمحاولة مهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد دليل على أن حزب الله أنشأ الأنفاق. ويجب ألا “تهاجم إسرائيل أراضي أعضاء الأمم المتحدة ذوي السيادة”.