تشكيلات محدودة بين كبار ضباط الامن العام

قرر مدير الامن العام اجراء التنقلاء والتعينات التالية:
عميد رامي عبد الرحيم الدباس مديرا لادارة ترخيص السواقين والمركبات .
عميد محمد محمود العمري، مديرا لادارة المختبرات والادلة الجرمية
عميد فراس سليم الخطيب، مديرا لمديرية العمليات والسيطرة .
عقيد محمود نمر الفايز، مديرا لادارة التنفيذ القضائي .
عقيد حيدر محمد الشبول، مديرا لادارة البحث الجنائي .
عقيد امين جميل الوريكات، مديرا للامن الوقائي .
عقيد عمر لطفي القرعان، نائبا في ادارة ترخيص السواقين والمركبات .
عقيد يزن يحيى الجراح، نائبا في ادارة شرطة الاحداث .
عقيد انور عليان الخرابشة، نائبا في ادارة السير.
عقيد محمد خلف السواعير، الى الامن الوقائي.