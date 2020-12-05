“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 87 حالة و50 وفاة و3160 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 237,513

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 وفاة و3160 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3010 والإصابات إلى 237513 .

وقد توزّعت الإصابات على 1014 حالة بمحافظة العاصمة عمّان، 659 حالة في محافظة إربد، منها 25 حالة في الرمثا، 352 حالة في محافظة المفرق، 240 حالة في محافظة الزرقاء، 201 حالة في محافظة عجلون، 196 حالة في محافظة الكرك، 140 حالة في محافظة جرش، 127 حالة في محافظة البلقاء، 92 حالة في محافظة الطفيلة، 86 حالة في محافظة العقبة، 40 حالة في محافظة مأدبا، 13 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 52040 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 87 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1682 حالة، منها 406 حالات على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5268 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 182463حالة.

وأضاف أن 18624 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,667,541 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 97ر16 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).