"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
أهم العناوين
جرينتش+2 09:40
يلعب مع كل الاطراف ويخطط لخلافة عباس.. دحلان يستعد لمغادرة الامارات والعودة للاراضي الفلسطينية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني