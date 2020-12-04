"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 177 حالة و46 وفاة و2576 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 240,089
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انباء عن انفصال الاعلامية وفاء الكيلاني والفنان تيم حسن

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