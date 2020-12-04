الاعتداء على الكادر الطبي والتمريضي بمستشفى النديم في مادبا

تعرض قسم الباطني في مستشفى النديم الحكومي اليوم الجمعة، إلى تحطيم بعض الاجهزة والمعدات الطبية فيه، والاعتداء على الكادر الطبي والتمريضي من قبل ذوي متوفية، بحسب مدير المستشفى الدكتور إبراهيم المعايعة.

وقال المعايعة لوكالة (بترا)، أنه وبعد إبلاغ ذوي مريضة في قسم الباطني بوفاتها، قاموا بتحطيم معدات طبية، واعتدوا على الكادر الطبي والتمريضي، وتم التقدم بشكوى لدى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحق المعتدين.

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