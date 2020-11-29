الولد سر ابيه.. نجل نتنياهو يُشبه المتظاهرين من “حَمَلة الاعلام السوداء” المطالبين باستقالة والده بـتنظيم “داعش”

شبّه يائير نتنياهو، النجل البكر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، بتنظيم داعش.

ومن المعروف انه يُطلق على الحراك الذي يُطالب نتنياهو بالاستقالة اسم “الأعلام السوداء”، في إشارة إلى الحداد على الديمقراطية “التي يقتلها نتنياهو في إسرائيل”.

وعادة ما يذهب نشطاء الحراك إلى المظاهرات، في قافلة سيارات يحملون خلالها الأعلام السوداء. لكن نتنياهو الابن، نشر على صفحته في “إنستغرام” مقطع فيديو تمثيلي، تظهر فيه سيارة يستقلها عناصر من داعش، وهم يحملون رايتهم السوداء. وفي تعليقه على الفيديو قال نتنياهو الابن، “تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء”.

ويبدو عناصر داعش في الفيديو التمثيلي وكأنهم قد ضلوا الطريق إلى القدس، فيسألون بالعبرية شخصا مارا، “من أين الطريق إلى القدس؟”، فيجيبهم “توجهوا يسارا”، في إشارة إلى اليسار الإسرائيلي. وهذا الفيديو كان مواكبا لحملة نتنياهو اليميني، في انتخابات الكنيست عام 2015، في إشارة إلى اتهام اليسار الإسرائيلي، بـ “الخضوع إلى الإرهاب”.

وقد اثار منشور يائير نتنياهو سخط حراك “الأعلام السوداء”، التي انتقدته وانتقدت والده. وينشط نتنياهو الابن بشكل أساسي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما يهاجم خصوم والده السياسيين بشدة.