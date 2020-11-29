القبض على صاحب اسباقيات طعن سائق تكسي وهرب

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي وفي وقت قياسي، القبض على شخص اعتدى على سائق تكسي وطعنه بواسطة أداة حادة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن سائق مركبة عمومية (تكسي)، أُسعف للمستشفى اثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة من قبل شخص مجهول صعد معه أثناء عمله، وبالاستماع لأقوال السائق، أفاد أنه إثر خلاف حصل بينه وبين أحد الركاب إقدم ذلك الشخص غير المعروف له بالاعتداء عليه بواسطة أداة حادة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المحققين في البحث الجنائي ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنوا من تحديد هوية الجاني وأُلقي القبض عليه، وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية وما زال التحقيق جارياً.