“وول ستريت جورنال”: ابن سلمان يخطط لمقايضة التطبيع مع اسرائيل ببناء علاقة قوية مع بايدن

“وول ستريت جورنال”، كان نتنياهو يأمل خلال زيارته للسعودية انجاز تفاصيل اتفاق التطبيع مع الرياض.

جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قد توجه إلى السعودية مساء الأحد من الأسبوع المنتهي، على أمل إنجاز كافة تفاصيل صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تراجع بسبب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية واستبدال الإدارة الامريكية.

ونقلت الصحيفة، عن مستشار سعودي ومسؤول أمريكي رفيع، انه عندما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو إلى الاجتماع، كان يأمل هو وزملاؤه في واشنطن الحصول على وعد بتطبيع العلاقات بين البلدين.

ومع ذلك، لم يتم الوصول إلى تفاهمات خلال الاجتماع. وبحسب التقرير فقد تراجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن التفاهمات. ويعود السبب في ذلك الى الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأوضح مستشار سعودي أن الأمير، يحرص على بناء علاقة جيدة مع إدارة جو بايدن القادمة في البيت الابيض، ولهذا قرر التروي حتى يتمكن من استخدام هذه الاتفاقية لتساعده في بناء علاقة قريبة مع الرئيس الجديد.

وقال مصدر إسرائيلي، الاثنين الماضي، انه على الرغم من الاجتماع فمن غير المتوقع توقيع اتفاق تطبيع بين البلدين.

وبحسب المصدر ذاته: “فان اللقاء لا يشير إلى تقدم نحو اتفاق. لن يحدث بهذه السرعة، وردود الفعل في السعودية تثبت وجود خلافات في المملكة، بين مؤيدي التقارب مع إسرائيل وبين من يعارضونه بشدة”.