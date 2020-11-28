مديريات ومكاتب العمل في المحافظات تواصل أعمالها أيام السبت

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن مديريات ومكاتب العمل في المحافظات تواصل استقبال المراجعين يوم السبت من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي حسب قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين.

وأكد الزيود، في تصريح صحافي اليوم السبت، أن مديريات ومكاتب العمل المنتشرة في المحافظات استقبلت أكثر من ألف معاملة السبت الماضي، مشيراً إلى أن استقبال المراجعين تم بشكل يراعي البروتوكولات الصحية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا بعيداً عن الإكتظاظ.

ولفت إلى أنه تم إنجاز معاملات المراجعين بيسر وسهولة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من دوام أيام السبت من كل أسبوع لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات هو تسريع إنجاز معاملات متلقي الخدمة من وزارة العمل وتوفير وقتهم وجهدهم وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتفادياً للإكتظاظ خلال أيام الأسبوع.

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