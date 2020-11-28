المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل من والى سوريا

احبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولتي تسلل، على إحدى واجهاتها من وإلى الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في بيان اليوم السبت، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الأردني.
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