“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 95 حالة و56 وفاة و3108 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 210,709

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة و3108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات كما يلي:

– (1089) في محافظة العاصمة عمّان.

– (755) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.

– (349) في محافظة الكرك.

– (271) في محافظة عجلون.

– (160) في محافظة البلقاء.

– (108) في محافظة المفرق.

– (104) في محافظة مأدبا.

– (86) في محافظة الزرقاء.

– (61) في محافظة العقبة.

– (61) في محافظة جرش.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– (18) في محافظة معان، منها (9) في البترا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (210,709) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (65,373) حالة.

كما سُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,626) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (95) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,985) حالة، منهم (464) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2,373) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة، فيما تمّ إجراء (17,755) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,505,316) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,5%).

وقد دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).