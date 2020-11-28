ارتفاع عدد شهداء الأطباء في مواجهة كورونا إلى 16



ارتفع عدد شهداء كورونا من الكوادر الطبية إلى 16، اليوم السبت، وذلك بوفاة الدكتور حسين ضيف الله المصري.

وكانت نقابة الأطباء الأردنيين قد نعت خلال الأيام السابقة كلا من المرحون :

الطبيب الدكتور موفق عابدين

الطبيب الدكتور ابراهيم صبري

الطبيب الدكتور عبدالله مصطفى القضاة

الطبيب الدكتور يحيى سعد إبراهيم عبدالنبي

الطبيب الدكتور فؤاد عبدالله بني يونس

الطبيب الدكتور سميح عمرو

الطبيب الدكتور حميد ابو عبيلة

الطبيب الدكتور محمد عبدالرحمن الشرع

الطبيب الدكتور محمد عبدالمنعم الدويري

الطبيب الدكتور هيثم الخشمان

الطبيب الدكتور عباس منصور

الطبيب الدكتور وليد ابو الشعر.

الطبيب الدكتور كامل درباس العبدالات

الطبيب الدكتور سمير نايف عبدالحميد محمود

الطبيب الدكتور ممدوح حنا حدادين.. رحمهم الله

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