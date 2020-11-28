اجواء باردة نسبيا اليوم السبت وارتفاع درجات الحرارة غدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم السبت اعتباراً من ساعات الفجر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 6، وفي مرتفعات الشراة 13 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الاغوار الشمالية 23 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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