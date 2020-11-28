رسالة إيرانية للأمم المتحدة تحمّل اسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن زاده.. وحزب الله يعلن ان الرد بيد إيران
أهم العناوين
جرينتش+2 12:13
إسعاف 8 حالات اختناق أثر إستنشاق دخان متصاعد من منقل فحم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني