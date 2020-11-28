إسعاف 8 حالات اختناق أثر إستنشاق دخان متصاعد من منقل فحم

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية دفاع مدني شرق عمان، بتعرض عدد من الاشخاص للاختناق داخل منزلهم، تم التحرك للمكان واسعاف 8 اشخاص داخل المنزل ظهرت عليهم جميعا اعراض الاختناق بعد تعرضهم للدخان المتصاعد من منقل فحم وحالتهم العامة متوسطة.

واعاد الناطق الاعلامي تذكير المواطنين بضرورة التعامل الامن والصحيح مع وسائل التدفئة، والقيام بإجراء الصيانة الدورية للمدافئ بأنواعها وتفقدها، وضرورة استخدام منظمات الغاز وتفقد الخراطيم الخاصة بمدافئ الغاز، والتأكد من سلامة تركيب الاسطوانة وصلاحية الخراطيم وعدم وجود تسرب فيها بواسطة الماء والصابون.

واكد على ضرورة عدم وضع السوائل على المدافئ الكهربائية ورديترات التدفئة الكهربائية، وضرورة إبعاد المدافئ عن أي مواد قابلة للاشتعال، او ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي مشتعلة، وعدم تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر التدفئة لاحتمالية ذوبانها بسبب الحرارة وبالتالي نشوب الحريق، وترك مجاري للتهوية داخل المنازل والغرف وعدم اشعال المواد التي تصدر الادخنة كالفحم داخل المنازل.

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