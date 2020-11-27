رغم المكابرة والادعاءات الكاذبة.. ترامب يعلن انه سيغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية (بالخطأ) فوز بايدن
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جرينتش+2 04:10
مصادر إسرائيلية: ولي العهد مؤيد جدا للتطبيع، ولكن الملك سلمان “يتخذ موقفا معاكسا” مع نجله

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