المعطيات الراهنة تشير لبوادر استقرار في الوضع الوبائي الاردني

صرح مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، ان اليوم هو الاخير من الأسبوع الوبائي 47 ، وتشير المعطيات إلى بوادر استقرار وربما انخفاض الحالة الوبائية.

وأضاف الدكتور شركس لوكالة (بترا)، اليوم الجمعة، انه من المتوقع أن يكون عدد الاصابات للاسبوع 47 أقل من الاسبوعين السابقين ونتابع اعداد الاسبوع القادم للتأكد من سير المنحنى الوبائي.

وفيما يخص حالات العزل المنزلي التي اشار اليها بعض خبراء الأوبئة، أكد شركس أن وزارة الصحة تتواصل مع الحالات الايجابية وتعطيها ارشادات العزل المنزلي والالتزام، حيث تسهم عدم مخالطتهم للاخرين بإنخفاض عدد الحالات، مشيرا الى انه من الصعب مراقبة كل معزول منزليا بسبب عددهم الكبير. وبين الدكتور شركس، أن سبب إنخفاض عدد الإصابات يعود الى زيادة التزام المواطنين بإرتداء الكمامة وكذلك الأثر المتراكم للحظر الاسبوعي يوم الجمعة، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتباع وسائل الوقاية للمحافظة على انخفاض المنحنى الوبائي والتفاؤل والحذر وعدم التراخي حتى لا تحصل أي انتكاسة.

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