رسالة إيرانية للأمم المتحدة تحمّل اسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن زاده.. وحزب الله يعلن ان الرد بيد إيران
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جرينتش+2 12:12
اللوبي الصهيونيّ يقود حملة تشويه ضارية ومبكرة ضد الفلسطينيّة ريما دودين عقب تعيينها في الطاقم الجديد لبايدن

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