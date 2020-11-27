رسالة إيرانية للأمم المتحدة تحمّل اسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن زاده.. وحزب الله يعلن ان الرد بيد إيران
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جرينتش+2 12:12
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

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