رسالة إيرانية للأمم المتحدة تحمّل اسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن زاده.. وحزب الله يعلن ان الرد بيد إيران
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“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 194 حالة و61 وفاة و4580 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 207,601

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