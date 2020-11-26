رئيس الأرجنتين يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي مارادونا

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقالت رئاسة الأرجنتين في بيان مقتضب: “بمناسبة وفاة دييغو أرماندو مارادونا، سيصدر رئيس الأمة حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ذلك التاريخ”.

وأعرب رئيس الدولة نفسه عبر حسابه على موقع تويتر عن امتنانه لـ “السعادة” التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.

كما أعلنت الرئاسة الأرجنتينية وصول جثمان أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشييع جثمانه.

وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان: إن “مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم مارادونا اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وأضاف البيان أن الجمهور سيلقي نظرة الوداع على “مارادونا” اليوم الخميس، 26 نوفمبر الجاري، بدءا من الساعة 6 صباحا حتى 4 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (من 9 صباحا حتى 7 مساء بتوقيت غرينتش).

وتتوقع السلطات أن يأتي أكثر من مليون شخص لوداع الأسطورة.

وقال محامي الأسطورة دييغو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، يوم أمس الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.