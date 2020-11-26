رغم المكابرة والادعاءات الكاذبة.. ترامب يعلن انه سيغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية (بالخطأ) فوز بايدن
أهم العناوين
جرينتش+2 04:08
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الاراضي السورية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني