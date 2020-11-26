رغم المكابرة والادعاءات الكاذبة.. ترامب يعلن انه سيغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية (بالخطأ) فوز بايدن
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جرينتش+2 04:08
“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 188 حالة و67 وفاة و5000 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 203,021

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