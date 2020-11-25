القبض على 10 مطلوبين بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين

اعلنت مديرية الأمن العام أن فرقاً أمنية متخصصة وبعد جمع المعلومات بالطرق الاستخبارية حول عدد من الاشخاص المطلوبين الخطرين بقضايا تشكيل العصابات وفرض الاتاوات وترويع المواطنين، حددت أماكن وجودهم، وبدأت منذ مساء الامس بتنفيذ سلسلة من المداهمات لتلك الاماكن.

وبينت المديرية في بيان أن عمليات المداهمة هذه افضت إلى القاء القبض على عشرة اشخاص من المطلوبين بتلك القضايا ودون وقوع اية إصابات، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والذخيرة، وكميات من المواد المخدرة، وسيتم احالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم.

واكد البيان أن هذه العمليات تأتي بايعاز من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لاستكمال الحملة الأمنية التي تنفذها المديرية للقبض على الخارجين عن القانون من فارضي الاتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب المواطنين وترويعهم، وستبقى الجهود الأمنية متواصلة للدفاع عن أمن الوطن وحماية المجتمع وضمن تنسيق أمني فاعل وكبير.

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