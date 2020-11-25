“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 176 حالة و62 وفاة و5025 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 198،021

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 وفاة و5025 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2442 وفاة و 198021 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 1510 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1250 حالة في محافظة إربد، منها 509 حالات في الرمثا، و425 حالة في محافظة الزرقاء، و369 حالة في محافظة المفرق، و351 حالة في محافظة البلقاء، و293 حالة في محافظة جرش، و222 حالة في محافظة العقبة، و160 حالة في محافظة عجلون، و128 حالة في محافظة معان، منها 40 حالة في البترا، و122 حالة في محافظة الكرك، و98 حالة في محافظة مأدبا، و97 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 64461 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 253حالة، بينما غادرت 176 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2027 حالة، منهم 472 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5685 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 131181 حالة.

وأضاف أن 27098 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2435340 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 5ر18 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).