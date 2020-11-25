التربية: بطاقات الجلوس للامتحان التكميلي إلكترونيا الأحد المقبل

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2020، للحصول على رقم الجلوس الخاص بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيجري تفعيله يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال مدير إدارة الامتحانات في الوزارة علي حماد، إن الرابط سيوفر للطلبة أيضا بالإضافة إلى رقم الجلوس، اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان فيها، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب الاشتراك الإلكتروني.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الاربعاء، أنه سيتم تسليم بطاقات الجلوس ورقيا للطلبة من قبل رئيس القاعة في أول يوم امتحان يتقدم فيه الطالب.

ودعا حماد الطلبة إلى تدقيق المواد التي سجلوا للامتحان بها بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط الإلكتروني، مبينا أنه في حال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة، فعلى الطالب إرسال طلب التصويب للخطأ في الخانة المخصصة لهذه الغاية على نفس الصفحة التي يتيحها الرابط الإلكتروني.

وأوضح مدير إدارة الامتحانات أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الطلبة ومراعاة للوضع الوبائي الراهن، وتجنبا للاكتظاظ في مديريات التربية والتعليم.

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