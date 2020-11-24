وزارة الصحة تخفّض تسعيرة فحص كورونا في المختبرات الخاصة

قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات اعادة النظر بتسعيرة فحص فيروس كورونا (PCR) الذي تجريه المختبرات الخاصة باعتماد تسعيرة جديدة من 25 دينارا للحد الادنى و 30 دينار للحد الاعلى بدلا من التسعيرة القديمة والتي كانت 35 دينارا.

وجاء القرار الذي اتخذه الدكتور عبيدات بناء على تنسيب لجنة المختبرات في وزارة الصحة بإعادة النظر بالتسعيرة وبشكل دوري من خلال دراسة تسعيرة الفحوصات المخبرية بالمستويات العالمية وأسس تطبيق المعايير لاعتماد المختبر بجميع جوانبه الفنية والصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان لجنة المختبرات الخاصة تعمل بشكل دوري بإعادة النظر في تسعيرة الفحوصات واعتماد المختبرات الخاصة، وبما يضمن الجودة والكفاءة بأعلى مستوياتها. ودعت الوزارة المختبرات الخاصة، الى التقيد بالتسعيرة التي وضعتها، مبينة انها ستتابع بشكل مباشر اية ملاحظات او معلومات تردها حول عدم الالتزام بالتسعيرة التي وضعتها الوزارة.