ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
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جرينتش+2 11:49
شركة أرامكو تخفف من حجم الاضرار التي منيت بها احدى منشآتها في ‏جدة بفعل الهجوم الصاروخي لجماعة الحوثي

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