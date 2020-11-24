تحطم طائرة إسرائيلية بمنطقة النقب واشتعال النيران فيها/ فيديو

أعلن راديو الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، “تحطم طائرة عمودية في النقب الغربي جنوبي إسرائيل واشتعال النيران فيها”، مؤكدة أن “طواقم الإنقاذ هرعت إلى الموقع”.

من جابنها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن “إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب جنوبي البلاد”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين عن إحباطه هجوما بعبوات ناسفة استهدفت جنوده في الضفة الغربية.

وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “أحبط مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم محاولة هجوم باستخدام عبوات ناسفة تم زرعها قرب قرية المغير في محيط لواء بنيامين الإقليمي”.

وأضاف “خلال عمليات تمشيط روتينية نفذها المقاتلون في القطاع، رصدوا عبوات ناسفة تم إخفاؤها بهدف إلحاق الأذى بجنود الجيش”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “وصل خبراء مفرقعات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان ويعملون على إبطال مفعول العبوات. ليس هناك مصابون أو أضرار”.

من جانبها، قالت قناة “كان” الرسمية إن العبوتين تم زرعهما على الطريق، وكان مخططا أن ينفجرا عندما يسير الجنود عليهما.

وأرفقت القناة في تغريدة على تويتر مقطع فيديو قالت، إنه من مكان العثور على العبوتين قرب قرية المغير 27 كم شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

עשן שחור מיתמר, הריסות המטוס בוערות: תיעוד ממצלמת החקלאי שהגיע לזירת ההתרסקות דקות לאחר האסון (צילום: גד"ש שקמה) pic.twitter.com/7KufkvRVk0 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 24, 2020