ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:48
“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 256 حالة و78 وفاة و4586 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 192,996

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني