“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 256 حالة و78 وفاة و4586 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 192,996

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 وفاة و4586 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2380 وفاة و192996إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 1810 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و663 حالة في محافظة إربد، و466 حالة في محافظة الزرقاء، و349 حالة في محافظة المفرق، و330 حالة في محافظة البلقاء، و290 حالة في محافظة مأدبا، و189 حالة في محافظة عجلون، و157 حالة في محافظة العقبة، و141 حالة في محافظة الطفيلة، و96 في محافظة الكرك، و51 حالة في محافظة معان، و44 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 65183 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 241 حالة، بينما غادرت 256 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2128 حالة، منهم 460 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى تسجيل 5419 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 125433 حالة.

وأضاف أن 24664 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2408242 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر18 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).