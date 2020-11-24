أجواء لطيفة الحرارة اليوم وأمطار رعدية غزيرة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي؛ حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية تكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد احياناً؛ ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة يوم الخميس، لذا توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، ويستمر هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد؛ ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7 ، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الاغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.

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