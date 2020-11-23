شكلوا عصابة اشرار ومارسوا فرض الاتاوات وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات.. اعتقال 6 مطلوبين خطيرين جنوبي عمان

انهت قوة امنية خاصة من مديرية الامن العام، وبإسناد من القوات المسلحة الارنية / الجيش العربي، ليلة امس الاحد، مداهمة نوعية، نُفذت على احدى المزارع جنوب العاصمة، بعد ان تم وبالطرق الاستخبارية وجمع المعلومات التأكد من استخدامها من قبل ستة اشخاص من اخطر المطلوبين على مستوى المملكة، وبحقهم عشرات الطلبات والقيود الجرمية والذين شكلوا عصابة اشرار ومارسوا نشاطهم الجرمي في فرض الاتاوات وترويع المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة وحمل السلاح واستخدامه، وتواروا عن الانظار بعد الحملة الامنية التي باشرتها مديرية الامن العام على فارضي الاتاوات ومروعي المواطنين .

وبعد ان تم تحديد المكان قامت مساء اليوم قوة امنية خاصة وبإسناد من القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي بمداهمة تلك المزرعة حيث حاول المطلوبون الفرار من المكان الا ان القوة الامنية تمكنت من التعامل معهم والقاء القبض عليهم جميعاً دون اية اصابات تذكر، وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة وسيباشر التحقيق معهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.

واكدت مديرية الامن العام انها وبعد ان القت القبض على اخطر المطلوبين في قضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين وتهديدهم لن تتوقف عن حملاتها الامنية ضد تلك الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع وحياة المواطنين وممتلكاتهم، ولن تسمح لأي كان وتحت أي ظرف كان بارتكاب او محاولة ارتكاب مثل تلك الجرائم وستتعامل معهم وفق الاصول القانونية التي تحمي المجتمع وافراده منهم.

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