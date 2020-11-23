ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
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جرينتش+2 11:46
شكلوا عصابة اشرار ومارسوا فرض الاتاوات وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات.. اعتقال 6 مطلوبين خطيرين جنوبي عمان

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