اجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة اليوم وغدًا

تكون الأجواء اليوم الإثنين، خريفية لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وخلال ساعات المساء والليل تتاثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتزايد كميات الغيوم وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.