طقس معتدل الحرارة لثلاثة ايام في اغلب مناطق المملكة

تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا، يوم الجمعةً، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتزايد كميات الغيوم تدريجياً ليتحول الجو ما بين غائم جزئي إلى غائم، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى، قد يصحبها الرعد أحياناً في ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الاغوار الشمالية 28 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 19، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

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