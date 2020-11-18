“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 214 حالة و60 وفاة و7933 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 163,926

أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن تسجيل 60 وفاة و7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1623 في أحد المصانع بمحافظة العقبة خلال اليومين الماضيين، وجرى التعامل معهم حسب البروتوكول المعتمد وعزل المصابين وإجراء فحوصات.

وحول نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، بين الدكتور عبيدات خلال ايجاز صحفي اليوم الأربعاء عن رئاسة الوزراء والوزارة، أن نسبة الإشغالات في المستشفيات مقبولة، مؤكدا أن ارتفاع الإصابات هذا اليوم بسبب الإصابات في مصنع العقبة. وطالب وزير الصحة المواطنين الالتزام وعدم التجمع ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، واستعمال وسائل الوقاية المختلفة كونها الوسيلة الافضل والاسهل للسيطرة على الوضع الوبائي.

وأعلنت الوزارة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء والوزارة عن ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1969 وفاة، و163926 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2412 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1893 حالة في محافظة العقبة، و998 حالة في محافظة إربد، منها 230 حالة في الرمثا، و708 حالات في محافظة جرش، و522 حالة في محافظة الزرقاء، و379 حالة في محافظة البلقاء، و347 حالة في محافظة الكرك، و291 حالة في محافظة مأدبا، و144 حالة في محافظة معان، منها 70 حالة في البترا، و127 حالة في محافظة المفرق، و65 حالة في محافظة الطفيلة، و47 حالة في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً ارتفع إلى 67060 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 248 حالة، بينما غادرت 214 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2134 حالة، منهم 473 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، وأن عدد حالات الشفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 4629 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 94896 حالة.

وأضاف أن 30792 فحصاً مخبريّا اجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2268734 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر25 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، بالإضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

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