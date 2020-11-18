الصحة: التعامل مع إصابات كورونا بمصنع العقبة ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي

أكدت وزارة الصحة أن الفرق الوبائية المتخصصة تتابع الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا في احد المصانع بالعقبة والتعامل معها ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي من خلال التدابير الصحية ومتابعتها وعزلها وفحص المخالطين للحد من انتشار العدوى.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنها سجلت في الآونة الأخيرة عددا من الإصابات بين العاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء لاسيما لدى العاملين في المصانع أو المؤسسات بمختلف اشكالها، مشددة على أن أي شخص ثبتت اصابته وتظهر عليه الاعراض ضرورة الاتصال مع المعنيين على الخط المخصص للاستفسار عن فيروس كورونا 111 لمتابعة حالته الصحية أو ادخاله للمستشفى في حال ظهرت عليه اعراض شديدة وكان بحاجة لرعاية صحية.

وتفقد مساعد الأمين للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس، يرافقه مدير صحة العقبة الدكتور صائب حياصات المصانع التي سجلت فيها إصابات بهدف التأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة.

وتتابع السلطات الصحية والإدارية في محافظة العقبة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الوضع الصحي في جميع المؤسسات والمنشآت من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.