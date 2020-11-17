وليد المعلم .. إذ يرتحل وهو في عز العطاء

كتبت أكثر من مرة عن الديبلوماسي ؛ المدرسة ؛ وليد المعلم ، وعن الدبلوماسية السورية ممثلة في شخصه ، وعن المعلم ؛ المعلم . . وأذكر مرة أن قال لي وزير الإعلام الأسبق د. محسن بلال أنه سلم مقالة لي عن الديبلوماسية السورية للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ؛ باليد ، قال ذلك بحضور د. مصطفى البرغوثي وأصدقاء كوبيين ..

وأذكر أن إنتحل أزعر من زعران الجيش ” الـ.. ” شخصية المعلم ، في حوار طويل معي ، وأنا آظن أنه هو فعلاً ، وبعد نحو 3 أيام ، لم يعد البائس يحتمل الاستمرار فكشف عن وجهه القبيح ، وكال من الشتائم ما يليق به وبـ ” جيشه “.

كان المعلم وسيبقى قامة من قامات الديبلوماسية السورية والعربية والعالمية ، مدرسة يجدر أن تدرس في معاهد وكليات وجامعات السياسة والديبلوماسية ، جرأة وحضور بديهة وهدوءاً قاتلاً لمن يوجه إليه سهام مفرداته الصائبة دون جلبة ، ولطالما ( جلط ) وأخرس خصوم سورية وأعداء الأمة بلظاه المنظلق بمنتهى البرود والحدة وقوة المعاني معاً ، انسجاماً مع الموقف الذي طالما مثله بمنتهى الإبداع ، ودقة المعاني الوطنية القومية الملتزمة .

لقد كان رحيل المعلم خسارة كبرى للديبلوماسية السورية والعربية ولمحور المقاومة ولكل ما هو قومي عروبي وحر وشريف ومناضل وصادق ومؤمن حق الإيمان في هذا العالم ، ولكن سورية التي أنجبته ولاّدة ، ستنجب كالعديد من مثل المعلم ، الذين سيبنون على تراثه الديبلوماسي المكتوب بالممارسة والمواقف والعبقرية .. ولطالما أسهم في البناء فلا يكون فراغاً من بعده .

قد نحزن كثيراً أو قليلاً على رحيل المعلم ، ولكنا أقل ما يمكن حزنا على الرجل القامة العملاقة ، فقد فقدناه وهو في عز عطائه لوطنه وأمته ، رافع القامة شامخاً ، وقد حققت الديبلوماسية السورية العديد من الجولات العبقرية عطاءً ومدرسة ، فضلاً عما تجاوزت سورية من تفاصيل المؤامرة الدولية عليها ؛ وبقي القليل القليل على أجندة الإنجاز .

لا بد أن عطاء وعبقرية الرجل ، الديبلوماسية والسياسية والقومية ، تتحدث عن نفسها ،وفي ظني أن الوفاء للرجل من جهة ، والحرص على الإستفادة من أسلوبه وريادته ، تقتضي تدوين تمايزه منهجياً كمرحلة ، تليها تدريسه في المناهج ذات الصلة ، السياسية والديبلوماسية والوطنية .

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

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