سنةٌ بعد الأربعين

قل لمن امضى بسجن المجرمين

سنةً بعد انتهاءِ الأربعين

أنت نجمٌ سوفَ تبقى دائماً

تنشـر الضوء بدرب الثائرين

لك في الدنيا سجلٌ خالدٌ

وجِنانٌ عند رب العالمين

نائل(1) في الأسر لم يخشى الـردى

ولغير الله لم يحنِ الجبين

ظل في الأسرِ قوياً صامداً

وعميدًا للأُباة الصامدين

إن عشق الأرض قد أرّقهُ

فلها في أذنه دوماً رنين

شعبه قد عانق المجد به

فهو غصن الغار بالنصـر المبين

أيها المحتل يوماً سترى

أنه عَبّدَ دَربَ العائدين

*نائل البرغوثي: اعتقل عام 1978م وعمره 19 عام، اتهمته اسرائيل بقتل أحد ضباطها، وهو أقدم أسير سياسي بالعالم في سجون الاحتلال، يبلغ من العمر حتى هذا التاريخ 62 سنة.